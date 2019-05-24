Монголия может дать миру ключ к истории происхождения подводных вулканов

CA-NEWS (MNG) - Не имеющая выхода к морю Монголия может дать миру ключ к химическому составу и истории происхождения подводных вулканов, передает khadlan.mn.



Осколки скалы из глубины Монголии являются окном в изначальный состав Земли.

Внутреннее тепло Земли постоянно тает и меняет химию земной коры, и это затрудняет ученым поиск образцов ранней химии Земли.

Ричард Карлсон из Научного института Карнеги в Вашингтоне и Дмитрий Ионов из Университета Монпелье во Франции исследовали монгольский регион Тариат и обнаружили камни, усыпанные необычно выглядящими фрагментами, известными как ксенолиты.

Химический анализ 97 ксенолитов показывает, что они родились под монгольской корой.

Ксенолиты похожи по составу на материал, который при расплавлении образует лаву, извергающуяся из морского дна, называемого срединно-океаническими хребтами. Вместе эти хребты образуют самую большую вулканическую цепь Земли.

Это сходство говорит о том, что монгольские породы являются удивительно нетронутым образцом внутренней части Земли, которая тает, чтобы питать срединные океанические хребты - говорят учёные. Движение плит земной коры, вероятно, сдвинуло ксенолит под Монголией сотни миллионов лет назад.