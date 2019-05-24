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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде прошло 13-ое заседание туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству

CA-NEWS (TM) -  23 мая в Ашхабаде прошло 13-ое заседание туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, во главе министра иностранных дел Р.Мередовым с туркменской стороны и во главе вице-президентом японской компании “Иточу Корпорейшн” Йоичи Кобаяши, передает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.

В делегацию Японии вошли более 80 членов, включая представителей правительства Японии, руководителей крупных японских компаний, в числе которых Митсубиси, Кавасаки, Иточу, Сумитомо.

Также в заседании приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана.

В ходе заседания стороны детально обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Были рассмотрены текущие и планируемые проекты, осуществляемые на территории Туркменистана с участием ведущих японских компаний. Также отмечено, что существуют хорошие предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества в таких областях как транспорт, газохимическая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, коммуникации и связь, туризм и экология.

В рамках заседания было подписано 6 документов между государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, сельское и водное хозяйство.

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