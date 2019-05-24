CA-NEWS (KZ) - Курмангали Тасмагамбетов назначен замглавы ДГД по Атырауской области.
Биография:
Место рождения: КазССР; Гурьевская область; Махамбетский район; с. Новобогат
Образование, специальность (квалификация):
· Гурьевский падагогический институт (1984)
Учитель физики
· Атырауский институт нефти и газа (2001)
Экономист
Трудовой стаж:
· Учитель СШ (1984);
· Преподаватель Махамбетского межшкольного учебно-производственного комбината (1986-1988);
· Директор Махамбетской заочно-вечерней школы (1988-1991);
· Мастер Махамбетского УПК (1991-1992);
· Заведующий фильмотекой Махамбетского района (1992-1995);
· Исполнительный директор фирмы «Мерей» (1995-1997);
· Представитель ВГФ «МунайТрейдинг» (1997);
· Начальник отдела по контролю за энергоресурсами, заместитель начальника ТУ по Атырауской области (1998-2002);
· Начальник ДТК по Атырауской области (06.2002-01.2008);
· Начальник ДТК по Актюбинской области (01.2008-01.2010);
· Начальник ДТК по Атырауской области (01.2010-2014);
· Заместитель Руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области (11.2014-05.2019)
С 22.05.2019 г. заместитель Руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.