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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Курмангали Тасмагамбетов назначен замглавы ДГД по Атырауской области

CA-NEWS (KZ) -  Курмангали Тасмагамбетов назначен замглавы ДГД по Атырауской области.

Биография:

Место рождения: КазССР; Гурьевская область; Махамбетский район; с. Новобогат

Образование, специальность (квалификация):

· Гурьевский падагогический институт (1984)

Учитель физики

· Атырауский институт нефти и газа (2001)

Экономист

Трудовой стаж:

· Учитель СШ (1984);

· Преподаватель Махамбетского межшкольного учебно-производственного комбината (1986-1988);

· Директор Махамбетской заочно-вечерней школы (1988-1991);

· Мастер Махамбетского УПК (1991-1992);

· Заведующий фильмотекой Махамбетского района (1992-1995);

· Исполнительный директор фирмы «Мерей» (1995-1997);

· Представитель ВГФ «МунайТрейдинг» (1997);

· Начальник отдела по контролю за энергоресурсами, заместитель начальника ТУ по Атырауской области (1998-2002);

· Начальник ДТК по Атырауской области (06.2002-01.2008);

· Начальник ДТК по Актюбинской области (01.2008-01.2010);

· Начальник ДТК по Атырауской области (01.2010-2014);

· Заместитель Руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области (11.2014-05.2019)

С 22.05.2019 г. заместитель Руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

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