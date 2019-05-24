Туркменские журналисты принимают участие в 14-м международном медиафоруме в Бресте

CA-NEWS (TM) - Туркменские журналисты принимают участие в 14-м международном медиафоруме в Бресте (Белоруссия), в котором участвуют около 250 делегатов из 24 стран, передает «Туркменистан: Золотой Век».

Тема форума «Журналистика и социальная защита общества».

На повестку форума вынесены вопросы, связанные с трансформацией СМИ в современных условиях, и обсуждение их путей развития через сотрудничество, взаимодействие и обмен опытом.

На заседании выступили руководители информационной сферы Беларуси, а также крупных медиаресурсов России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии, Сербии, Израиля, гости из Великобритании, Кубы и др.

По завершении планерного заседания работа форума продолжилась по тематическим секциям. Состоялись панельные дискуссии по вопросам безопасности в перенасыщенном медиапространстве, влияния социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Были рассмотрены современные тренды интернет-журналистики и её значение в аспекте решения задач социально-политического развития.

24 мая в Летней школе журналистики известные журналисты дадут мастер-классы по современным информационным технологиям.