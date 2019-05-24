РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменские журналисты принимают участие в 14-м международном медиафоруме в Бресте

CA-NEWS (TM) -  Туркменские журналисты принимают участие в 14-м международном медиафоруме в Бресте (Белоруссия), в котором участвуют около 250 делегатов из 24 стран, передает «Туркменистан: Золотой Век».

Тема форума «Журналистика и социальная защита общества».

На повестку форума вынесены вопросы, связанные с трансформацией СМИ в современных условиях, и обсуждение их путей развития через сотрудничество, взаимодействие и обмен опытом.

На заседании выступили руководители информационной сферы Беларуси, а также крупных медиаресурсов России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии, Сербии, Израиля, гости из Великобритании, Кубы и др.

По завершении планерного заседания работа форума продолжилась по тематическим секциям. Состоялись панельные дискуссии по вопросам безопасности в перенасыщенном медиапространстве, влияния социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Были рассмотрены современные тренды интернет-журналистики и её значение в аспекте решения задач социально-политического развития.

24 мая в Летней школе журналистики известные журналисты дадут мастер-классы по современным информационным технологиям.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Военнослужащие Узбекистана и Беларуси проверили свои возможности по выживанию в экстремальных условиях
  • В Центральной Азии необычное нашествие бабочек-репейниц
  • В Самарканде заложили фундамент первого в стране халяль-отеля
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×