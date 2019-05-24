Хоким Андижанского района подал в суд на газету «Андижоннома» из-за критики в свой адрес
- Узбекистан, общество
- 10:40, 24 мая 2019
- Просмотров: 722
CA-NEWS (UZ) - В Андижанском районе Андижанской области хоким Улугбек Исомиддинов подал в суд на газету «Андижоннома». Об этом сообщает Xabar.uz.
В статье хокима раскритиковали за частую смену кадров, неправильное использование плодородных земель, невнимание к обращениям граждан и отставание в сфере образования.
В иске глава районной администрации требует, чтобы газета опровергла ранее опубликованную статью.
В материале также отмечалось о грубом отношении главы администрации района к подчинённым. Автор статьи утверждает, что частая смена кадров негативно сказывается на развитии сельского хозяйства.
Первое судебное заседание по делу запланировано на 29 мая.