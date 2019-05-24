Хоким Андижанского района подал в суд на газету «Андижоннома» из-за критики в свой адрес

CA-NEWS (UZ) - В Андижанском районе Андижанской области хоким Улугбек Исомиддинов подал в суд на газету «Андижоннома». Об этом сообщает Xabar.uz.

В статье хокима раскритиковали за частую смену кадров, неправильное использование плодородных земель, невнимание к обращениям граждан и отставание в сфере образования.

В иске глава районной администрации требует, чтобы газета опровергла ранее опубликованную статью.

В материале также отмечалось о грубом отношении главы администрации района к подчинённым. Автор статьи утверждает, что частая смена кадров негативно сказывается на развитии сельского хозяйства.

Первое судебное заседание по делу запланировано на 29 мая.