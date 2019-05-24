В Узбекистане учёные объяснили, с чем связано нашествие бабочек-репейниц

CA-NEWS (UZ) - В последнюю неделю жители стран Центральной Азии столкнулись с резким увеличением числа бабочек-репейниц. Прежде оранжево-черные красавицы обитали преимущественно в горах и редко встречались в городской местности. Но сейчас в Ташкенте, Самарканде и других городах бросается в глаза «нашествие» репейниц, пишет Nuz.uz.

О том, какие причины привели к внезапному увеличению популяции этих бабочек и как они повлияют на экологию республики, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Самаркандского института ветеринарной медицины Кахрамон Хушвактов.

Репейница - дневная бабочка рода Ванессы семейства Нимфалидов. На ее размножение напрямую влияют погодные условия. Теплая зима, при которой грунт промерз неглубоко, позволила уцелеть значительному количеству личинок насекомых. А дождливая весна, наступившая следом, создала благоприятные условия для увеличения популяции бабочек, пояснил Кахрамон Хушвактов. Большое количество растений обеспечило гусеницам репейниц хорошее питание.

Естественные враги репейницы в природной среде - воробьи и майны. Однако бабочка защищает себя - в составе ее гемолимфы имеются вещества, ядовитые для птиц.

Как заверил ученый, влияние репейницы на окружающую среду минимально. Сельскохозяйственные культуры от гусениц этой бабочки не страдают – те выбирают для обитания сорные растения: чертополох, репейник, тысячелистник, крапиву жгучую и двудомную, мать-и-мачеху, бодяк полевой.