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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РК

CA-NEWS (KZ) -  23 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны, передает Акорда.

В коллегии приняли участие руководитель администрации президента Б. Сагинтаев, помощник президента – пекретарь Совета безопасности К. Касымов, первый заместитель премьер-министра – министр финансов А. Смаилов, министр национальной экономики Р. Даленов, а также руководящий состав министерства обороны.

«Перед руководящим составом Вооруженных Сил стоит задача не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и работать на упреждение. Это требует всестороннего анализа рисков и угроз. Сегодня мы являемся свидетелями обострения геополитических противоречий, возникновения новых конфликтов. Изменились формы и способы ведения боевых действий, увеличилась доля высокоточного оружия и других видов современных вооружений. Поэтому во время учений «Айбалта» я дал поручение министру обороны внести соответствующие изменения в Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил, - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководящим составом министерства обороны задачу модернизировать систему управления с целью максимального сокращения времени принятия решений. Он также указал на важность роботизации, внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных систем.

Президент также остановился на вопросах повышения уровня оперативной и боевой подготовки, совершенствования системы военного образования.

«В рамках подготовки кадров и военно-патриотического воспитания необходимо растить будущих военных инженеров, IT-специалистов, робототехников, специалистов по искусственному интеллекту. Это так называемое поколение «SMART». Предлагаю на базе движения «Жас сарбаз» создать кружки «SMART-SARBAZ», прежде всего при специализированных школах с физико-математическим уклоном», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение мероприятия Верховный главнокомандующий ознакомился с работой центра стратегического управления министерства обороны.

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