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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр образования Казахстана пояснила, почему в школу нужно идти с шести лет

CA-NEWS (KZ) -  В блог министра образования и науки Куляш Шамшидиновой на сайте "Открытый диалог" поступил вопрос от матери ребенка, которому на 1 сентября исполнится 6 лет. Женщина спрашивает, почему шестилетних детей принудительно отправляют в первый класс, сообщает Zakon.kz.

"Поправка в ст. 31 закона РК "Об образовании" вынуждает родителей отдавать в 1 класс своих 6-летних детей. Разве проводились исследования в области влияния синапсов на успешность обучения 6 - летних детей? Если проводились, то на какой выборке детей, на протяжении какого времени, почему нет результатов в открытом доступе? Мой ребенок не готов в 6 лет по 2-3,5 часа, с небольшими перерывами сидеть за партой, не готов выполнять задания и инструкции, которые в 6 лет ему будут не по силе, зато через год он и самостоятельно сможет с ними разобраться", написала родительница.

На что Куляш Шамшидинова ответила, что норма о приеме в первый класс шестилеток вступила в действие с 1 января 2019 года и ребенок автора вопроса обязан пойти в школу.

"Изучен международный опыт обучения детей раннего возраста, который показал следующее. По данным ЮНЕСКО, обучение с 6-летнего возраста начинается в 134 странах мира из 204 (65,7%), а обучение с 7-летнего возраста – в 42 странах (20,6%). Например, обучение с 6-летнего возраста начинается в таких странах как Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Канада", - написала министр.

Что касается Казахстана, в 2018 году Национальной академией образования им. И.Алтынсарина проведен опрос на тему "Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения", в котором приняли участие воспитатели детских садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители (1715 респондентов).

Итоги опроса показывают, что предшкольную подготовку пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях, прием в первый класс должен осуществляться с 6-ти лет.

"По мнению ученых, преимуществом обучения шестилетних детей и обоснованием обучения с 6-ти лет являются: желание у шестилетних детей учиться, их любознательность и развитое воображение, особенности когнитивного и психического развития, когда активно развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка и детям данного возраста все интересно и познавательно. У детей шести лет уже формируется устойчивость внимания, восприятие словесной инструкции, координация движений. Предшкольная подготовка детей осуществляется в семье, дошкольных организациях либо в предшкольных классах общеобразовательных школ. Шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по Типовым учебным программам начального уровня образования ", - пояснила Шамшидинова.

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