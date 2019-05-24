Монголия в «глобальном индексе мира» за 2018 год занимает 46-е место

CA-NEWS (MNG) - За последний год жизнь в большинстве стран стала менее мирной, а общемировой уровень «миролюбия» продолжает снижаться уже четвертый год подряд, передает khadlan.mn.



Опубликован «Глобальный индекс мира» за 2018 год (Global Peace Index), в котором оценивается безопасность жизни в 163 странах, где проживает 99,7 процентов населения планеты.

В список мирных стран вошла Монголия, которая в сравнительно мирный «зеленый» список из стран евразийского региона, занимает 46 место.

По сравнению с 2017 годом, в 97 странах жить стало опасней. Жизнь стала менее мирной и на региональном уровне: например наши соседи в данном рейтинге: Китай занимает 112, а Россия — 154 из 163 возможных, тогда Северная Корея заняла 150-е место.

Замыкают список Сомали (159), Ирак (160), Южный Судан (161), Афганистан (162) и Сирия (163) – эти страны в 2018 году признаны самыми опасными для жизни.