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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы прошло заседание Совместной демаркационной комиссии Узбекистана и Казахстана

CA-NEWS (UZ) -  С 20 по 23 мая в Алматы прошло очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи стороны утвердили Таблицу объемов полевых демаркационных работ на узбекско-казахстанской Государственной границе на 2019 год и подготовили проекты итоговых документов по демаркации отдельных участков межгосударственной границы.

Напомним, в прошлом году в ноябре в городе Алматы прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.


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