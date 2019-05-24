В Алматы прошло заседание Совместной демаркационной комиссии Узбекистана и Казахстана
- Узбекистан, общество
- 11:50, 24 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - С 20 по 23 мая в Алматы прошло очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщила пресс-служба МИДа.
В ходе встречи стороны утвердили Таблицу объемов полевых демаркационных работ на узбекско-казахстанской Государственной границе на 2019 год и подготовили проекты итоговых документов по демаркации отдельных участков межгосударственной границы.
Напомним, в прошлом году в ноябре в городе Алматы прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.