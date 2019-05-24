В Алматы прошло заседание Совместной демаркационной комиссии Узбекистана и Казахстана

CA-NEWS (UZ) - С 20 по 23 мая в Алматы прошло очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщила пресс-служба МИДа.



В ходе встречи стороны утвердили Таблицу объемов полевых демаркационных работ на узбекско-казахстанской Государственной границе на 2019 год и подготовили проекты итоговых документов по демаркации отдельных участков межгосударственной границы.

Напомним, в прошлом году в ноябре в городе Алматы прошло заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.