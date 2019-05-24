В Монголии завершилось строительство железной дороги к НПЗ на средства Индии. Как она выглядит?

CA-NEWS (MNG) - Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Монголии началось в июне 2018 года. Строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии началось утром 5 декабря прошлого года.

22 мая этого года строительство железной дороги к первому НПЗ Монголии завершилось. В этом строительстве ЖД работали монгольские железные дорожники и воинская часть ВС Монголии.

Стоимость проекта - $1 млрд. Сообщается, что средства выделены Экспортно-импортным банком Индии. Проект включает строительство нефтепровода, двухпутной железнодорожной дороги к НПЗ (прокладка ж/д магистрали курируется Улан-Баторской железной дорогой) и 19-километровой автодороги (проект Минобороны Монголии).

Нефтеперерабатывающий завод расположен в 18 км от Сайншанда, провинциального центра аймака Дорноговь, его площадь - 150 гектаров. Будущий НПЗ будет способен перебрабатывать 1,5 миллиона тонн сырой нефти в год. В настоящее время резервы прогнозируются на 40 лет.

Новый нефтеперерабатывающий завод, строительство которого планируется завершить в конце 2022 года, полностью удовлетворит спрос страны на бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ.