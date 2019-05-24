РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Стамбуле задержана гражданка Туркменистана за кражу драгоценностей

CA-NEWS (CA) -  В Стамбуле задержана гражданка Туркменистана по обвинению в краже драгоценностей из дома, в котором работала няней, передает сайт NTV.

Сообщается, что в районную полицию Аташехира поступила жалоба, в котором говорилось, что гражданка Туркменистана по имени Диляра, на следующий день после того, как устроилась на работу няней в дом потерпевших, под предлогом, что ее муж попал в аварию в спешке вышла из дома и не вернулась. После ее ухода в доме обнаружили пропажу драгоценностей на сумму около 40 тысяч лир (более $6,5 тыс).

Также, было заявление от жителя района Бакыркой, по словам которого, женщина, работавшая у него няней, украла драгоценности на сумму 60 тысяч лир (почти $9800).

Департамент полиции в Стамбуле провел расследование на основании видеозаписей, установленных рядом с домами, где произошло ограбление. В результате расследования была выявлена личность женщины.

Подозреваемая была задержана в районе Бешикташ и доставлена в полицию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Военнослужащие Узбекистана и Беларуси проверили свои возможности по выживанию в экстремальных условиях
  • В Центральной Азии необычное нашествие бабочек-репейниц
  • В Самарканде заложили фундамент первого в стране халяль-отеля
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×