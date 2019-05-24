В Стамбуле задержана гражданка Туркменистана за кражу драгоценностей

CA-NEWS (CA) - В Стамбуле задержана гражданка Туркменистана по обвинению в краже драгоценностей из дома, в котором работала няней, передает сайт NTV.

Сообщается, что в районную полицию Аташехира поступила жалоба, в котором говорилось, что гражданка Туркменистана по имени Диляра, на следующий день после того, как устроилась на работу няней в дом потерпевших, под предлогом, что ее муж попал в аварию в спешке вышла из дома и не вернулась. После ее ухода в доме обнаружили пропажу драгоценностей на сумму около 40 тысяч лир (более $6,5 тыс).

Также, было заявление от жителя района Бакыркой, по словам которого, женщина, работавшая у него няней, украла драгоценности на сумму 60 тысяч лир (почти $9800).

Департамент полиции в Стамбуле провел расследование на основании видеозаписей, установленных рядом с домами, где произошло ограбление. В результате расследования была выявлена личность женщины.

Подозреваемая была задержана в районе Бешикташ и доставлена в полицию.