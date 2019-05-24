В Ашхабаде проходит семинар ОБСЕ по вопросам СМИ

CA-NEWS (TM) - 23-24 мая в Ашхабаде проходит семинар ОБСЕ на тему «Реформирование законодательства о СМИ в эпоху цифровых технологий». Цель семинара заключается в содействии обмену навыками и передовым опытом в области модернизации законодательства о СМИ, в соответствии с международными стандартами и требованиями развития современных технологий, передает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.

В семинаре принимают участие руководители и представители ОБСЕ, представители парламента, кабинета министров, а также соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, представители Института Государства, права и демократии, преподаватели ряда вузов страны, представители национальных СМИ.

Кроме того, в семинаре принимают участие международные эксперты из России и Грузии.