РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде проходит семинар ОБСЕ по вопросам СМИ

CA-NEWS (TM) -  23-24 мая в Ашхабаде проходит семинар ОБСЕ на тему «Реформирование законодательства о СМИ в эпоху цифровых технологий». Цель семинара заключается в содействии обмену навыками и передовым опытом в области модернизации законодательства о СМИ, в соответствии с международными стандартами и требованиями развития современных технологий, передает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.

В семинаре принимают участие руководители и представители ОБСЕ, представители парламента, кабинета министров, а также соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, представители Института Государства, права и демократии, преподаватели ряда вузов страны, представители национальных СМИ.

Кроме того, в семинаре принимают участие международные эксперты из России и Грузии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Самарканде заложили фундамент первого в стране халяль-отеля
  • Военнослужащие Узбекистана и Беларуси проверили свои возможности по выживанию в экстремальных условиях
  • В Центральной Азии необычное нашествие бабочек-репейниц
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×