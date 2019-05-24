Президент Германии должен подтолкнуть Узбекистан к дальнейшим реформам - Human Rights Watch

CA-NEWS (UZ) - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер любит путешествовать по странам, которые, по его мнению, находятся на пути реформ. Он утверждает, что дополнительное международное внимание усиливает этот процесс. По этой причине, по словам его помощников, он 27-29 мая посещает Узбекистан, самую густонаселенную страну Центральной Азии.

Бывший министр иностранных дел Штайнмайер будет одним из самых высокопоставленных западных политиков, посетивших узбекскую столицу Ташкент, с тех пор как президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти в сентябре 2016 года.

Как отмечается в статье правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованной на сайте организации, несмотря на значительные успехи, правительство Узбекистана по-прежнему остается авторитарным. Полномочия служб безопасности остаются обширными, и постоянно поступают сообщения о том, что произвольные задержания, пытки и другие виды жестокого обращения во время содержания под стражей широко распространены.

Штайнмайер прав, что произошли некоторые позитивные изменения. Мирзиёев признал, что большее уважение к правам человека является необходимой частью стратегии страны по решению своих тяжелых экономических проблем, прекращению глубокой изоляции Узбекистана. Президент Германии должен приветствовать это, но подчеркнуть, что это маленькие шаги на долгом пути, отмечает HRW.

После ранней эйфории вокруг «Ташкентской весны» при Мирзиёеве реформы в Узбекистане должны вступить в новую фазу. Многие новые законы и указы должны привести к реальным улучшениям, которые люди будут испытывать в своей повседневной жизни.

Узбекское правительство должно обеспечить работу принципов демократии и прав человека, например, позволяя местным и международным неправительственным организациям регистрироваться и функционировать, журналистам работать свободно, религиозным верующим заниматься своей мирной религиозной практикой, судьям принимать независимые решения в суде и бывшим политзаключенным доступ к правосудию.

В преддверии визита Штайнмайера узбекские власти разблокировали доступ к нескольким веб-сайтам в стране, включая Deutsche Welle. Тем не менее, некоторые, в том числе узбекская служба Радио Свободы, остаются заблокированными. Усилия правительства по созданию позитивной атмосферы для визита Штайнмайера были бы более убедительными, если бы оно позволило гражданам полностью получить доступ к Интернету.

Германия инвестирует в поддержку реформ в Узбекистане, и Ташкент очень заинтересован в поддержке Германии. Это дает Штайнмайеру рычаги для того, чтобы прояснить, что ожидает Германия на втором этапе новой эры страны, и соответственно откалибровать свою поддержку, заключает HRW.