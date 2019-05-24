ГСБЭП Кыргызстана задержала табачную продукцию с акцизными марками Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 12:49, 24 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП (финпол) при Правительстве Кыргызстана по Кадамжайскому району и городу Кызыл-Кыя Баткенской области, согласно поступившему сообщению были проведены оперативные мероприятия, по результатам которых 22 мая текущего года при содействии сотрудников ОБДД ОВД г. Кызыл-Кия была остановлена легковая автомашина марки «Тойота Кэмри» под управлением гр. «К.Н.».
В ходе визуального осмотра указанного авто, были обнаружены коробки с табачной продукцией марки «Rothmans», в количестве 16 тысяч пачек, с акцизными марками Республики Таджикистан. Как пояснил (водитель) хозяин груза, табачные изделия были ввезены им контрабандным путем, с целью дальнейшей реализации их на рынках города Бишкек.
Согласно заключению Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, оптовая стоимость задержанных контрабандных табачных изделий составила 800 тысяч сомов ($11 386).
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 223 ч.2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В настоящее время ведется досудебное производство.