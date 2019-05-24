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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мужчина напал на девочек в торговом центре Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане в ТРЦ MEGA Alma-Ata мужчина напал на двух девочек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

Сообщается, что подозреваемый зашел за двумя девочками в кабинку женского туалета. Одной из девочек удалось выбежать и позвать на помощь свою маму, которая обратилась к охране ТРЦ.

В Департаменте полиции Алматы добавили, что подозреваемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки задержан и водворен в изолятор временного содержания. Им оказался 32-летний уроженец Актюбинской области, ранее уже судимый за развращение малолетнего ребенка.

Его действия квалифицировали по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развращение малолетних".

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