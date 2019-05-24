Пациенты туркменских тубдиспансеров жалуются на скудное питание

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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане за годы независимости туберкулезные диспансеры, ранее находившиеся в городах, были переведены в отдаленные села. Ашхабадский тубдиспансер перевели за 160 километров в Душак, находившийся в Йолетене – более чем за 60 километров в село Имамбаба..

Перевод лечебных учреждений на периферию усложнил их снабжение продуктами питания и лекарственными препаратами. Добираться туда больным и навещающим их родственникам также довольно проблематично. Больные жалуются на скудный рацион питания, сообщает 24 мая Хроника Туркменистана.

Например, в тубдиспансере в Имамбаба на завтрак пациенты получают хлеб, вместо масла немного маргарина, которого хватает, чтобы намазать на кусок хлеба, столовую ложку сахарного песка и стакан молока. На обед – суп из тыквы или капусты и макароны. На ужин – вареную тыкву или жаренную капусту, и стакан сметаны.

В тубдиспансере в Душаке недавно построили два новых двухэтажных корпуса, благодаря чему условия проживания стали лучше. Однако питание такое же плохое, как в Имамбаба.

Еще одна проблема заключается в низкой квалификации медперсонала. Хорошие врачи предпочитают работать в городах, а не в отдаленных селах.