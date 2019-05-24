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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый посол США Даниэль Розенблюм вручил верительные грамоты главе МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 24 мая, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Соединённых Штатов Америки Даниэля Розенблюма, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр тепло приветствовал Посла и пожелал ему успехов в его ответственной миссии.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены перспективы углубления узбекско-американских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года и переговоров на высшем и высоком уровнях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

На встрече также рассмотрены отдельные вопросы международного и регионального характера.

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