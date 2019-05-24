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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пропавшую в Узбекистане школьницу ищут в Новосибирске

CA-NEWS (UZ) -  Школьница из Узбекистана сбежала в Новосибирск накануне последнего звонка, согласно данным местных СМИ. Девушка пропала на пути в школу в Ташкентской области девять дней назад, сообщил Telegram-канал «Эхо-Узбекистана».

Инцидент произошёл утром 15 мая в Янгиюльском районе – 18-летняя Наталья Филина вышла из дома в школу и пропала без вести. В школе № 48 заявили, что девушка не пришла на занятия, и родители обратились в МВД по Республике Узбекистан.

Пропавшая Филина Наталья Владимировна, 02.03.2001 года рождения была одета в школьную форму – белую кофту и чёрную юбку. Вчера издание upl24.uz сообщило, что девушка сбежала к родственникам в Россию через Казахстан. Очевидцы сообщили родственникам Натальи, что видели пропавшую в поезде, едущем из Казахстана до Новосибирска.

По данным СМИ, сейчас мать сбежавшей отправилась в Россию, чтобы найти свою дочь.

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