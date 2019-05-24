Чем занимается Фонд миростроительства ООН? И какие проекты он реализовал в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) - Улучшение работы общественного транспорта, электрификация, юридическая помощь девочкам и женщинам, подвергшимся насилию. Эти и другие проекты учреждений ООН в сорока странах мира, в том числе в Центральной Азии, финансируются из Фонда миростроительства, говорится нап официальном сайте ООН.

В целом на проекты по всему миру в 2018 году выделено более 180 млн долларов – это рекорд.

В прошлом году в странах Центральной Азии, например, в сотрудничестве с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии Фонд осуществил целый ряд таких программ. 2 миллиона долларов, в частности, выделили на проекты в 11 населенных пунктах Кыргызстана: где-то помогли с электрификацией, где-то – с общественным транспортом, где-то просто установили уличные фонари.

На инициативу по предотвращению радикализации молодежи в странах региона изначально выделили 1 миллион долларов, а позднее изыскали и дополнительные средства – выяснилось, что проекты по борьбе с безработицей и изоляцией молодежи помогают эффективно устранять первопричины религиозного радикализма.

Три года назад в регионе был запущен первый трансграничный проект Фонда с участием Кыргызстана и Таджикистана. Он позволил сократить число конфликтов вдоль границы между этими двумя странами с 34-х в 2015 году до 20-ти в 2018-м. Кстати, как сообщает Генсек, этот опыт помог Фонду принять решение о финансировании трансграничных инициатив в Африке и Центральной Америке.

Важную часть работы Фонда миростроительства составляют программы, направленные на расширение прав и возможностей девочек и женщин. Каждый год проводится конкурс заявок на финансирование, по итогам которого в 2018 году на эти цели было выделено 37,1 млн долларов.

В рамках одной из таких программ учреждения ООН - ЮНИСЕФ, Программа развития ООН, Фонд в области народонаселения и Управление по борьбе с преступностью - провели подготовку 215 полицейских и служащих министерств внутренних дел стран Центральной Азии. Речь шла в том числе о предотвращении гендерного насилия. По итогам этого проекта по заявлениям женщин и девочек было начато рассмотрение 15 гражданских дел. Как говорится в докладе Генсека ООН, «это свидетельствует о зарождающемся доверии женщин к правовой системе как механизму отстаивания своих прав».

Фонд миростроительства был создан в конце 2015 года в качестве главного финансового инструмента по оказанию первой помощи государствам в целях поддержания мира. Конфликты не возникают на пустом месте – как правило им предшествуют экономические трудности, изоляция и дискриминация отдельных групп населения, нарушение базовых прав человека, трения на этнической и религиозной почве. Если вовремя принять меры, можно предотвратить полномасштабный кризис.

Фонд существует за счет взносов государств-членов ООН. В своем докладе глава ООН выразил признательность странам, которые в прошлом году увеличили объемы ежегодных взносов: это - Бельгия, Дания, Германия, Ирландия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Швейцария и Швеция. Дания, например, в знак признания роли Фонда в обеспечении безопасности выделила дополнительные средства из своего оборонного бюджета.