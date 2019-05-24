Карагандинские полицейские провели урок мужества

CA-NEWS (KZ) - В «Литвинской школе-интернат» Осакаровского района Карагандинской области департаментом полиции для воспитанников школы был проведен «Урок мужества», в котором приняли участие полицейские-герои, ветераны войны в Афганистане и чемпионы мира, передает пресс-служба ДП Карагандинской области.

В «Уроке мужества» приняли участие – ветеран войны в Афганистане и ОВД, бывший заместитель начальника Осакаровского РОВД Яворский Владимир Николаевич, майор полиции Ертай Садыбеков, награжденный указом президента Казахстана медалью «Ерлігі үшін» за поимку преступников в вооруженном ограблении, а также трехкратный чемпион мира по самбо, участковый инспектор Осакаровского отдела полиции Беимбет Канжанов.

Владимир Яворский в числе первых попавший в Афганистан в 1979 году поведал воспитанникам о военных действиях в полях сражения, о потере друзей на войне и как ему служилось в рядах полиции.

Ертая Садыбеков рассказал, как обезвредил вооруженных налетчиков в 2014 году.

Беимбет Канжанов делился о спортивных достижениях, о пережитых эмоциях на пьедесталах почета после побед.