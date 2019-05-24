В Узбекистане медработников снова вывели на уборку улиц

CA-NEWS (UZ) - Несмотря на то, что два года назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев категорически запретил принуждать бюджетников к работам по уборке улиц, благоустройству и озеленению территорий, работников медицинского объединения Чиназского района регулярно заставляют заниматься уборкой улиц.

На видеозаписи, сделанной медсестрами 2-й больницы Чиназского районного медицинского объединения, видно, как десятки женщин в белых халатах с кетменем в руках выпалывают сорняки, убирают мусор и чистит территорию медучреждения. На видео, снятом 18 мая этого года, также видно, как еще три женщины в белых халатах сидят на скамейке и отдыхают.

Медсестры говорят, что две из трех сидящих на скамейке женщин являются главной медсестрой Зульфией Тожиевой и старшей медсестрой Дилором Холкузиевой. По словам медсестер, именно эти две женщины заставляли их ежедневно заниматься уборкой территории больницы.

– Они заставляют всех медсестер и санитарок бросать свою основную работу в отделении и отправляют на уборку территории. После вечерней смены нам приходится с кетменем в руках заниматься прополкой. Оказывается, таков был приказ руководства. А сами они в это время сидят на скамейке и ничего не делают. Но ведь мы не получаем зарплату за уборку улиц, – возмущается одна из медсестер Чиназского районного медобъединения.

Старшая медсестра Чиназского районного медобъединения Дилором Холкузиева сказала, что медсестры и санитарки занимаются уборкой территории по приказу главы района. Женщина говорит, что и сама принимает участие в уборке территории медучреждения. Вместе с тем Холкузиева добавила, что санитарки и технические работники Чиназского районного медобъединения принимают участие в уборке территории по собственному желанию.

Другие сотрудницы Чиназского районного медобъединения, попросившие не разглашать их имена, сообщили, что их ежедневно привлекают к работам по благоустройству территории больницы, в результате чего​ пациенты остаются без присмотра.

13 апреля на встрече с активистами и ответственными руководителями Сайхунабадского района Сырдарьинской области президент Мирзиёев говорил, в частности, следующее: «Отправлять учителей и врачей подметать улицы – это предательство не только в отношении меня, но и в отношении моей политики». Глава государства предупреждал, что в случае повторения принуждения бюджетников к общественным работам виновные будут привлечены к ответственности, вплоть