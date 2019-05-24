Таджикский мигрант обжаловал решение суда о депортации

CA-NEWS (TJ) - Российский суд принял к производству заявление гражданина Таджикистана, в котором последний обжалует решение суда низшей инстанции о его депортации. Заседание суда состоится 10 июня.

Суд обвиняет 24-летнего гражданина Таджикистана Рустамджона Сарикова в нарушении правил дорожного движения и принял решение о его депортации и запрете на въезд на территорию Российской Федерации сроком на три года. Однако сам Сариков считает это решение противозаконным, так как оно принято, по его словам, «необоснованно и в ущерб семье». Таджикистанец постоянно проживает и работает на территории России с 2012 года.

Адвокат Сарикова говорит, что решение суда нарушает права супруги Сарикова, которая «в случае депортации мужа останется без кормильца и социальной помощи». В заявлении в адрес суда Смолинского района Санкт-Петербурга Сариков отмечает, что решение о его депортации из России на период 2017-2020 гг. «не учитывает условия и последствия принятого решения для его семьи».

Супруга Сарикова – 22-летняя Виктория Вербицкая, по мнению адвоката Ольги Цейтлиной, нуждается в защите. Вербицкая родом из цыган, нигде не работает и в случае депортации мужа останется с двумя малолетними детьми – 3-летним сыном и новорожденной дочерью без средств к существованию.

Специалист правозащитного центра «Мемориал» Стефания Кулаева сообщила, что «для проживания Сарикова на территории России не должно быть никаких препятствий».

«У него в этой стране жена и двое детей. В противном случае будет нарушена статья 8 Европейской конвенции о правах человека, которая определяет права на уважение частной и семейной жизни каждого человека, живущего в пределах границ стран Совета Европы, и относится ко всем иммиграционным решениям, принимаемым властями стран-участников. Уже несколько дел было выиграно в суде с использованием этой статьи. В подобных делах Страсбургский суд ранее постановил, что суды не должны принимать поспешных решений, и должны учитывать семейное положение выдворяемого», - сказала Кулаева.

Собеседница отметила, что депортация человека из страны только за нарушение правил дорожного движения является противозаконной и эта норма в российском законодательстве антигуманная.