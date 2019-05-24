Врачи предостерегают граждан от покупки лекарств без рецепта в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане зарегистрировано 7 792 наименования лекарственных средств, из них отпускаются по рецепту врача 6 033 препарата, без рецепта – 1 759, передает официальный сайт столичного акимата.

Медики предупреждают, что бесконтрольный прием лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных, может привести к поражению почек, сердца, нервной системы. Особо грозным последствием также является лекарствоустойчивость, то есть невосприимчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

«Такие антибиотики, как пенициллин, стрептомицин, канамицин сегодня уже практически не применяются, потому что микроорганизм мутировал и выработал устойчивость по отношению к этим препаратам. Фармкомпании постоянно работают над изобретением препаратов нового поколения. Это происходит из-за того, что у нас идет бесконтрольный прием антибиотиков со стороны пациентов. Принимают их и при гриппе – вирусной инфекции. Антибиотик не воздействует на вирус, он воздействует на бактерии. Распознать, вирусная инфекция это или нет, может только врач. Призываю всех, обращайтесь к медработникам, когда у вас есть проблемы со здоровьем», – сказала главный врач городской поликлиники № 9 Сауле Смагулова на брифинге по вопросу отпуска лекарственных препаратов в аптеках города.

Исполняющий обязанности руководителя департамента комитета фармации Минздрава по городу Нур-Султан Ералы Нургазин сообщил, что за безрецептурный отпуск лекарств фармацевту грозит штраф от 70 до 100 МРП, а аптекам – от 130 до 1000 МРП в зависимости от субъекта бизнеса.

Специалисты сообщили, что в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 7 792 наименования лекарственных средств, из них отпускаются по рецепту врача 6 033 препарата. Без рецепта можно приобрести 1 759 лекарств. В их числе витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы.