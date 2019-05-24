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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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АДГСПК Казахстана арестовал замглавы мангистауского филиала "КазАвтоЖола" по подозрению в получении взятки (видео)

CA-NEWS (KZ) -  В Мангистауской области заместитель руководителя областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» подозревается в получении на системной основе взяток в сумме более 1 млн. тенге от представителей подрядных организаций за не привлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении госзакупок.

Подрядчик не исполнил свои обязательства по строительству участка дороги (на фото) в полном объеме к установленному сроку и за непривлечение ответственности в виде штрафа была дана взятка.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК задержало подозреваемого. Досудебное расследование в отношении должностного лица продолжается.

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