В Казахстане пройдет 1-й фестиваль домашних напитков
CA-NEWS (KZ) - 8 июня в Алматы пройдет 1-й казахстанский фестиваль домашних (крафтовых) напитков.
В программе фестиваля:
- дегустация уникальных напитков приготовленных на основе возрождённых народных рецептов: настойки, битеры, полугары, кальвадосы из алматинских яблок, сидр, медовуха, пиво, плодовые и натуральные домашние вина;
- знакомство с многовековой историей дистилляции;
- развлекательные конкурсы и мастер-классы.
В качестве жюри приглашены профессиональные сомелье, технологи алкогольного производства; производители вина, пива и крепких спиртных напитков.