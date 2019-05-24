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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане пройдет 1-й фестиваль домашних напитков

CA-NEWS (KZ) -  8 июня в Алматы пройдет 1-й казахстанский фестиваль домашних (крафтовых) напитков.

В программе фестиваля:

- дегустация уникальных напитков приготовленных на основе возрождённых народных рецептов: настойки, битеры, полугары, кальвадосы из алматинских яблок, сидр, медовуха, пиво, плодовые и натуральные домашние вина;

- знакомство с многовековой историей дистилляции;

- развлекательные конкурсы и мастер-классы.

В качестве жюри приглашены профессиональные сомелье, технологи алкогольного производства; производители вина, пива и крепких спиртных напитков.

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