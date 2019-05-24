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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке (видео)

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии Британии 7 июня и, соответственно, с поста главы правительства страны.

Процесс избрания нового лидера партии начнется на следующей неделе.

"Для меня было честью стать второй, «но точно не последней» женщиной-премьером в истории Великобритании", - заключила Тереза Мэй в конце своей речи.

Тереза Мэй останется на своем посту премьер-министра как минимум до начала июня. Такое заявление сделал министр иностранных дел Джереми Хант.

Причиной отставки Мэй стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit.

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