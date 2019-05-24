РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ: Хоким Ташкента Джахангир Артыкходжаев нарушает закон

CA-NEWS (UZ) -  Хоким города Ташкента Джахангир Артыкходжаев продолжает заниматься одновременно государственными делами и частным бизнесом и тем самым нарушает закон, сообщает издание Hook.report.

В интервью узбекскому блогеру Кириллу Альтман, глава столицы Узбекистана недавно заявил, что больше не является бенефициаром группы компаний Akfa.

Согласно Hook.report, заявление хокима не соответствует действительности. По данным Госкомстата, Артыкходжаев все еще стопроцентный учредитель ООО «J-United Group», которому принадлежат такие бренды, как Dream city development, Akfa, Discover invest, Crafers.

Как отмечается, продолжая владеть бизнесом, градоначальник нарушает как минимум Закон «О государственной власти на местах», в котором отмечено, что «хоким, его заместители, другие работники хокимията и должностные лица органов государственной власти на местах не могут занимать другую оплачиваемую должность».

Даже если учредитель — неоплачиваемая должность, она всё равно соотносится с предпринимательством, отмечает электронное издание.

В интервью блогеру Кириллу Альтману Джахангир Артыкходжаев заявил, что его критика в социальных сетях была организована «зарубежными СМИ» и по заказу людей из Узбекистана, которые «заинтересованы, чтобы он не работал на этом месте». Хоким также говорил в интервью, что у него есть факты, доказывающие, что многие материалы о негативной реакции по сносам — заказные статьи. Hook.report попросил градоначальника обнародовать эти факты и показать, что критика в адрес хокимията была проплачена.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Военнослужащие Узбекистана и Беларуси проверили свои возможности по выживанию в экстремальных условиях
  • В Самарканде заложили фундамент первого в стране халяль-отеля
  • В Центральной Азии необычное нашествие бабочек-репейниц
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×