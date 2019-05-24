СМИ: Хоким Ташкента Джахангир Артыкходжаев нарушает закон

CA-NEWS (UZ) - Хоким города Ташкента Джахангир Артыкходжаев продолжает заниматься одновременно государственными делами и частным бизнесом и тем самым нарушает закон, сообщает издание Hook.report.

В интервью узбекскому блогеру Кириллу Альтман, глава столицы Узбекистана недавно заявил, что больше не является бенефициаром группы компаний Akfa.

Согласно Hook.report, заявление хокима не соответствует действительности. По данным Госкомстата, Артыкходжаев все еще стопроцентный учредитель ООО «J-United Group», которому принадлежат такие бренды, как Dream city development, Akfa, Discover invest, Crafers.

Как отмечается, продолжая владеть бизнесом, градоначальник нарушает как минимум Закон «О государственной власти на местах», в котором отмечено, что «хоким, его заместители, другие работники хокимията и должностные лица органов государственной власти на местах не могут занимать другую оплачиваемую должность».

Даже если учредитель — неоплачиваемая должность, она всё равно соотносится с предпринимательством, отмечает электронное издание.

В интервью блогеру Кириллу Альтману Джахангир Артыкходжаев заявил, что его критика в социальных сетях была организована «зарубежными СМИ» и по заказу людей из Узбекистана, которые «заинтересованы, чтобы он не работал на этом месте». Хоким также говорил в интервью, что у него есть факты, доказывающие, что многие материалы о негативной реакции по сносам — заказные статьи. Hook.report попросил градоначальника обнародовать эти факты и показать, что критика в адрес хокимията была проплачена.