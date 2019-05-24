В Казахстане гендиректора Национального центра тестирования арестовали за взятки

CA-NEWS (KZ) - Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции задержан гендиректор Национального центра тестирования министерства образования и науки Казахстана.

Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования.

В настоящее время бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry, стоимостью свыше 9 млн тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.

Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован.

С учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке.

Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 годы на системной основе получал взятки в особо крупных размерах.

С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом.