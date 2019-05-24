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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дебаты кандадитов в президенты Казахстана пройдут 29 мая в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Центральной избирательной комиссией Казахстана 24 мая было принято постановление о проведении предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий на внеочередных выборах президента Казахстана, говорится на сайте комиссии.

"Принятым постановлением определена дата предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий - 29 мая 2019 года в эфире телевизионного канала "Агентство "Хабар" в городе Нур-Султане. В настоящее время разработан регламент проведения телевизионных предвыборных дебатов и дискуссий, которым предусматривается порядок их проведения", - говорится в сообщении.

Теледебаты разделены на 3 раунда:

Первый раунд: "Приоритеты экономического развития Казахстана". Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы.

Второй раунд: Дискуссионная сессия "вопросы-ответы" от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.

Тема второго раунда "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоится выступление участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.

Тема третьего раунда "Слово к избирателям". В третьем, завершающем раунде участники напрямую обращаются к избирателям.

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