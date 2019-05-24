В Вашингтоне обсуждался вопрос исключения Узбекистана из «списка наблюдения» в сфере религиозных свобод

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана обсудила в Вашингтоне вопросы свободы религии или вероисповедания.

Как сообщила 23 мая пресс-служба МИД Узбекистана, в Вашингтоне делегация в составе директора Национального центра по правам человека Акмала Саидова, председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Алишера Курманова, директора Центра исламской цивилизации Шоазима Миноварова, а также муфтия Усмонхона Алимова провела переговоры с Послом по особым поручениям в сфере религиозных свобод Сэмом Браунбэком.

На встрече обсужден ход реализации «Дорожной карты» в сфере свободы религии и убеждений, дальнейшие меры взаимодействия, направленные на исключение Узбекистана из так называемого «списка наблюдения» – стран, представляющих обеспокоенность в сфере религиозных свобод.

Государственный департамент США 11 декабря опубликовал свой ежегодный отчет о статусе религиозных свобод, в котором исключил Узбекистан из списка стран с «особой озабоченностью» и включил его в список государств, находящихся на особом контроле.

Делегация также встретилась 21 мая с заместителем помощника президента США Лизой Кортис и со специальным советником вице-президента США по Южной и Центральной Азии Майклом Катроном.

Узбекская делегация также приняла участие в ифтаре (вечернем разговении - прим.ред.) в Вашингтоне. Впервые в истории узбекско-американских отношений муфтий Узбекистана принял участие в межконфессиональном ифтаре.