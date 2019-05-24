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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рукопашники ЦСКА МО Казахстана завоевали 5 медалей на Евразийских играх в Уфе

CA-NEWS (KZ) -  16-19 мая в Уфе (Башкортостан) завершились II открытые Евразийские игры боевых искусств, где спортсмены центрального спортивного клуба армии министерства обороны Казахстана завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали, сообщает пресс-служба спортивного комитета ЦСКА МО РК.

В течении трех соревновательных дней спортсмены состязались в таких видах спорта как рукопашный бой, всестилевое каратэ «Средства защиты», смешанные и боевые единоборства «Комбат», борьба на поясах, самбо (спортивное и боевое), ушу-таолу, саньда, айкидо, тхэквондо ГТФ и кендо.

По итогам состязаний по рукопашному бою золотые медали завоевали Жандос Мадихьянов (55 кг), Мирас Узденбеков (75 кг) и Азиз Умбетов (80 кг). «Серебро» завоевали Асыл Шондыбай (60 кг) и Сунгат Султанбек (65 кг).

"Теперь нас ждет Чемпионат мира, который пройдет в городе в городе Санкт-Петербург с 30 мая по 2 июня», - рассказал начальник команды ЦСКА по рукопашному бою майор Мурат Бижанов.

Соревнования были приурочены к 100-летию Башкортостана. В столице республики собралось около трёх тысяч участников из 40 регионов России и стран зарубежья: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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