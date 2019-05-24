Главного бухалтера аэропорта Нур-Султана заподозрили в хищении около $3,5 млн

CA-NEWS (KZ) - По данным агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана, главный бухгалтер аэропорта Нур-Султана подозревается в хищении 1,3 миллиарда тенге (около $3,5 млн) и даче взятки.

"Главный бухгалтер столичного аэропорта подозревается в даче должностным лицам Антикоррупционной службы по городу Нур-Султану взятки в сумме 16 миллионов тенге и хищении денежных средств акционерного общества на сумму более 1,3 миллиарда тенге путем перечисления на расчетные счета 23 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Ущерб подтвержден заключениями аудиторских проверок. В настоящее время столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по указанным фактам", - говорится в сообщении ведомства.

C санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.