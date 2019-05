SpaceX Илона Маска запустил на орбиту сразу 60 спутников. И это только начало

CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска запустила на орбиту первую группу спутников, предназначенных для обеспечения глобального доступа к интернету. Как будет работать этот проект, и хватит ли места на орбите для всех, передает BBC.



Ракета Falcon-9, взлетевшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в четверг вечером, вывела на орбиту 60 спутников, способных "раздавать" быстрый интернет в масштабах планеты.

Компания Илона Маска надеется со временем расширить свою сеть Starlink до 12 тысяч аппаратов.

SpaceX - не единственная компания, у которой есть разрешение на создание большой сети коммуникационных спутников. Среди других - британская OneWeb, запустившая шесть аппаратов за последние три месяца.

У Amazon тоже есть планы освоения космоса: компания разрабатывает проект Project Kuiper, который предусматривает запуск на околоземную орбиту 3200 спутников.

Все эти проекты предусматривают запуск спутников на низкую околоземную орбиту - менее двух тысяч километров от поверхности Земли. Это позволит минимизировать задержку в передаче данных, или проще говоря, уменьшит лаг.

Starlink's flat-panel design allows for a dense launch stack to take full advantage of Falcon 9’s launch capabilities pic.twitter.com/ntnJInEfno

Ракета Falcon-9 взлетела с площадки SLC-40 на мысе Канаверал в 22:30 по местному времени.

Спутники были успешно выведены на орбиту чуть более чем через час после запуска, объявили в SpaceX.

Что известно о проекте глобального интернета?

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF