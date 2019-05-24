Монголия ежегодно сокращает 700 тысяч тонн выбросов углерода

CA-NEWS (MNG) - За последние три года в сектор возобновляемой энергии Монголии было инвестировано 430 млн.долл.США; в результате страна ежегодно сокращает 700 тысяч тонн выбросов углерода, передает khadlan.mn.

В соответствии с Парижским соглашением об изменении климата Монголия стремилась сократить выбросы CO2 на 14 процентов в период с 2014 по 2030 годы. Кроме того, правительство Монголии поставило задачу к 2020 году производить от 20-25 процентов электроэнергии при помощи возобновляемых источников.

В настоящее время Монголия обеспечивает 17 процентов своих потребностей в энергии из возобновляемых источников энергии.

23 мая в Корпоративном конференц-центре Улан-Батора состоялся форум под названием «International New Energy-2019».

В форуме приняли участие более 600 делегатов от правительства Монголии, частных предприятий, неправительственных организаций и иностранных экспертов.