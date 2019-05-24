РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане официально избавились от понятия «милиция»
Предыстория: ГУВД Ташкента призвало родителей не запугивать своих детей милицией

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане слова «милиция» и «работники милиции» заменили словами «орган внутренних дел» и «сотрудники органов внутренних дел».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса". Поправками из законодательства удаляется понятие "милиция".

В наименованиях и диспозициях слова «милицию» и «работники милиции» заменены соответственно словами «орган внутренних дел» и «сотрудники органов внутренних дел».

Напомним, в марте 2017 года в Узбекистане вступил в силу Закон Республики Узбекистан “Об органах внутренних дел”. В Законе не дается слов "милиция" или "милиционер", однако в ряде законодательных актов эти понятия до сих пор оставались.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Военнослужащие Узбекистана и Беларуси проверили свои возможности по выживанию в экстремальных условиях
  • В Центральной Азии необычное нашествие бабочек-репейниц
  • Организация Freedom Now подала петицию в ООН от имени оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×