В Узбекистане официально избавились от понятия «милиция»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане слова «милиция» и «работники милиции» заменили словами «орган внутренних дел» и «сотрудники органов внутренних дел».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса". Поправками из законодательства удаляется понятие "милиция".

В наименованиях и диспозициях слова «милицию» и «работники милиции» заменены соответственно словами «орган внутренних дел» и «сотрудники органов внутренних дел».

Напомним, в марте 2017 года в Узбекистане вступил в силу Закон Республики Узбекистан “Об органах внутренних дел”. В Законе не дается слов "милиция" или "милиционер", однако в ряде законодательных актов эти понятия до сих пор оставались.