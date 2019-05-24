В Казахстане военнослужащие готовятся к «Военной альпиниаде – 2019»

CA-NEWS (KZ) - Военнослужащие разведчики регионального командования «Запад» в Казахстане готовятся к «Военной Альпиниаде – 2019», который проходит среди горных подразделений вооруженных сил РК, передает пресс-служба регионального командования "Запад" МО РК.

Конкурс будет проходить на территории Алматинской и Жамбылской областях, и будет состоять из четырех этапов, каждый из которых включает в себя по несколько задач, как индивидуальное лазание на искусственном скальном рельефе и переправа через реку.

На полигоне Матыбулак, горные стрелки должны будут провести практические стрельбы и поиск объектов противника со специальной задачей транспортировка пострадавшего.

В ущелье Левый Талгар военнослужащим предстоит пройти траверс и покорить вершину Нурсултан высотой 4376 м. Состав команды состоит 12 человек.

Конкурс организован с целью проверки умений и навыков личного состава в подготовке вооружения, специального альпинистского имущества и снаряжения к боевому применению, а также готовности военнослужащих к выполнению задач в горной местности.