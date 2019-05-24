Массовую драку устроили девушки в Талдыкоргане (видео)

CA-NEWS (KZ) - В соцсетях распространяется видео массовой драки с участием семи девушек. Действие происходит в Талдыкоргане.

- Полиция Алматинской области изучила видеоматериал и установила, что указанный факт произошел в Талдыкоргане в ночь с 18 на 19 мая. Заявления в полицию не поступало. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента, молодые девушки, 1992-2001 г.р., были установлены и доставлены в городскую полицию. Факт зарегистрирован в ЕРДР, по которому начато расследование, предусмотренное ст.293 УК РК "Хулиганство". Досудебное расследование находится под контролем областного Департамента полиции, – сообщили в пресс-службе областного ДП.