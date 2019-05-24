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  24 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Материалы проверки “Эрдэнэт” и “Монголросцветмет” будут переданы в правоохранительные органы

CA-NEWS (MNG) -  22 мая министр финансов Ч.Хурэлбаатар выступил перед СМИ по результатам проверок, проведённых на предприятии “Эрдэнэт” и “Монголросцветмет” в 2016-2019 гг. Результаты проверок обсуждались в ходе последнего правительственного заседания. По итогам проверки, проведённой совместной Рабочей группой в составе Управления по политике и регулированию госсобственности, Главного разведывательного управления, Монголбанка и министерства финансов, выявлено 39 нарушений, что в общей сложности эквивалентно к 2,2 триллиону тугриков, передает Монголия Сейчас.

По словам главы минфина: “В связи с выявлением многочисленных финансовых нарушений в крупных денежных суммах и заключения множества договоров, имеющих конфликт интересов, Правительство страны приняло решение о передаче этого дела на проверку правоохранительными органами.”

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