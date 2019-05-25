Победителями шоу «Голос. Дети» стали все участники

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- 11:25, 25 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - Гендиректор первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска шоу "Голос.Дети" объявил победителями всех участников финала проекта, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову, передает Русская служба BBC.
Ранее в пятницу Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске телешоу "Голос.Дети". Итоги предыдущего финала, где Микелла заняла первое место, были аннулированы из-за накрутки голосов в пользу 10-летней девочки. Было назначено расследование.
"Расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное - дети", - сказал Эрнст.
"Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", - сказал Эрнст.
Победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Эрнст заявил, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться.
Ранее организаторы сообщали, что на повторный финал приглашены все девять финалистов, однако в итоге соревноваться за первое место будут лишь восемь человек.
"Это решение Микеллы Абрамовой не участвовать в спецвыпуске, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью нашей семьи", - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.
Финал конкурса "Голос.Дети" был показан первым каналом 26 апреля. За первое место в нем боролись три суперфиналиста - Микелла Абрамова из команды Лободы, Валерий Кузаков из команды певицы Пелагеи и Ержан Максим из команды Валерия Меладзе.
Победителя выбирали с помощью СМС-голосования. По его итогам Абрамова набрала 56,5% голосов, Максим - 27,9%, а Кузаков - 15,6%.