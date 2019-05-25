Победителями шоу «Голос. Дети» стали все участники

CA-NEWS (CA) - Гендиректор первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска шоу "Голос.Дети" объявил победителями всех участников финала проекта, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову, передает Русская служба BBC.

Ранее в пятницу Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске телешоу "Голос.Дети". Итоги предыдущего финала, где Микелла заняла первое место, были аннулированы из-за накрутки голосов в пользу 10-летней девочки. Было назначено расследование.

"Расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное - дети", - сказал Эрнст.

"Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", - сказал Эрнст.

Победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Эрнст заявил, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться.