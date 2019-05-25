Главы МИД Казахстана и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - 24 мая в Казахстане в министерстве иностранных дел состоялось 5-е заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции Бейбута Атамкулова и Мевлюта Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, передает CA-News со ссылкой на МИД РК.

Глава МИД Казахстана отметил, что Турция является важным, стратегическим и надежным партнером Казахстана на евразийском континенте.

Приоритетной темой переговоров стало торгово-экономическая кооперация. Главами государств поставлена цель довести взаимный товарооборот до $5 млрд. При этом выражена удовлетворенность тем, что в первом квартале текущего года достигнут более чем 50% рост данного показателя.

Отмечалось, что Казахстан заинтересован в увеличении притока турецких инвестиций для совместного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на экспорт в третьи страны в таких отраслях как химия и нефтехимия, машиностроение, строительные материалы, металлургия, текстильная промышленность.

Стороны также обсудили перспективы транскаспийского маршрута, а также развития логистического хаба на базе морских портов Актау и Курык.

Обсуждались различные аспекты взаимодействия в Центральной Азии, в том числе по укреплению доверительного диалога между странами региона, поиску общих принципов взаимодействия во всех сферах. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и объединений, в частности в ССТГ, СВМДА, ОИС, ОЭС и различных структурах ООН.