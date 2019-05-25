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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности Казахстана, передает Акорда.

"Решением первого президента РК – Елбасы в соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК", - сообщается на сайте.

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