Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совбеза Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности Казахстана, передает Акорда.

"Решением первого президента РК – Елбасы в соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК", - сообщается на сайте.