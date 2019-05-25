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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде пройдет очередное заседание Совета глав правительств СНГ

CA-NEWS (TM) -  31 мая 2019 года в Ашхабаде состоится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) под председательством Туркменистана, сообщается на сайте исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания в широком формате планируется обсудить вопросы о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и о Соглашении о взаимодействии таможенных органов государств – участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, принятие которого должно обеспечить дальнейшее укрепление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве содружества.

Без обсуждения планируется подписать прошедшие внутригосударственное согласование документы, регламентирующие расширение сотрудничества государств СНГ в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела.

Ожидается, что главами правительств будет принято решение о назначении первого заместителя руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

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