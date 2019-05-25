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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана незаконно пытался пересечь госграницу Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) -  23 мая пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» задержали гражданина Узбекистана за незаконную попытку пересечения государственной границы. Об этом сообщает государственная пограничная служба Кыргызстана.

Пограничный наряд выявил признаки подделки в документе. В ходе проверки выяснилось, что на него наложен запрет на выезд за пределы Узбекистана. Гражданин Узбекистана был задержан и после составления соответствующих документов передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

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