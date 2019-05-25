Назарбаеву присвоен статус почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств

CA-NEWS (KZ) - В соответствии с принятым решением лидеров государств Тюркского совета за значительный вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану Назарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с Назарбаевым 24 мая, передает Акорда.

В ходе встречи Назарбаев подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.

"Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в целях развития и укрепления связей между тюркскими народами. Данную работу следует продолжать", - сказал он.

В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.