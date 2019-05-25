ГПС Кыргызстана призывает Таджикистан не нагнетать обстановку на границе

CA-NEWS (TJ) - Государственная пограничная служба призывает соответствующие органы Таджикистана сделать все возможное для наращивания потенциала двустороннего сотрудничества в пограничной сфере. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГПС.

Пограничная служба Кыргызстана сообщает, что на сайте ИА «Азия плюс» был опубликован комментарий пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана, в котором говорится, что кыргызская сторона предъявила «необоснованное требование о том, что кладбище, находящееся между сёлами Курганча и Карабаг, по причине захоронения там родственников, принадлежит им. Используя данный факт, кыргызская сторона намерена незаконно завладеть территорией кладбища, площадь которого составляет 4 га».

Погранслужба КР официально заявляет, что все вопросы, связанные с процессами делимитации и демаркации государственной границы, должны решаться сторонами строго в соответствии с международным и национальным законодательством и в рамках полномочий межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, в том числе сотрудничества по приграничным вопросам.

Отмечается, что благодаря комплексу мер, реализованных с целью стабилизации обстановки на совместно охраняемой границе, двум государствам в последние пять лет удалось значительно снизить количество инцидентов на границе.

По данным государственной пограничной службы КР участок «Эски мазар», на котором расположено кладбище, является неописанным и пограничные наряды сторон осуществляли его охрану, выдвигаясь только по согласованным маршрутам движения.

"Более того, 22 мая 2019 г. в ходе встречи пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана была достигнута договоренность о том, что с целью стабилизации обстановки на приграничной территории пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана не будут препятствовать жителям села Кара-Бак – гражданам Кыргызстана в посещении кладбища", - говорится в сообщении ГПС КР.

Государственная пограничная служба КР призывает соответствующие органы Таджикистана не нагнетать обстановку на кыргызско - таджикском участке государственной границы, что может повлечь негативные последствия, и предлагает сделать все возможное для наращивания потенциала двустороннего сотрудничества в пограничной сфере.