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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военнослужащие Узбекистана и Беларуссии провели совместные учения “Боевое содружество-2019”

CA-NEWS (UZ) -  23 мая завершилась основная фаза совместных тактико-специальных учений “Боевое содружество-2019” с участием военнослужащих специальных подразделений Узбекистана и Беларуси, передает пресс-служба минобороны Узбекистана.

Участники тактико-специальных учений выполнили боевые задачи по прорыву линии обороны условного противника при помощи бронированной техники, оперативному выполнению тактических действий по смене позиций, корректировке огня артиллерии при бомбардировке огневых точек условного противника, внезапному спуску с горных вершин при помощи альпинистского снаряжения.

МЧС Узбекистана и местные медики показали действия по тушению очагов “возгорания”, эвакуации условно “раненых”, оказанию им первой медицинской помощи

На учениях присутствовали представители руководства министерства обороны Узбекистана и делегации вооруженных сил Беларуссии.

Отличившиеся в ходе учений военнослужащие были поощрены оборонными ведомствами двух стран.

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