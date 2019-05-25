В Намангане два выпускника погибли от удара током в кафе

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане два ученика 11-го класса общеобразовательной школы №67 в центре Папского района Наманганской области скончались 22 мая от удара электрическим током. По словам очевидцев, двух одноклассников ударило током, когда они коснулись железной ограды кафе-мороженого, установленного вдоль арыка, сообщает Радио Озодлик.

О гибели двух учеников сообщил один из очевидцев случившегося.

"22 мая я проходил мимо 67-й школы. Напротив этой школы есть кафе-мороженое, возле которого стояла карета скорой помощи. Я подошел поближе и увидел, как врачи «скорой» увозят двух подростков. Когда спросил, что случилось, мне сказали, что их ударило током, когда они коснулись железной ограды кафе, установленного вдоль арыка. Потом узнал, что эти мальчики умерли. Произошло ли это во время урока или нет, мне неизвестно", - говорит он.

Директор 67-й школы Гульнара Кадырова сообщила о том, что трагедия произошла после уроков.

"Мальчики вышли из школы и пошли домой. Потом у них были тренировки, но так как до начала тренировок у них было немного свободного времени, они решили зайти в кафе и поесть мороженого. В это время сотрудники кафе решили заземлить аппарат для приготовления мороженого, вывели два провода наружу и повесили их на ограду вдоль арыка. Один из мальчиков решил помыть руки в арыке, одной рукой коснулся ограды, вторую руку опустил в арык. В это время его ударило током, он упал в арык. Его одноклассник не понял, что друга ударило током. Он полез в арык, чтобы вытащить оттуда друга и тоже коснулся ограды. В результате, его тоже ударило током", - говорит директор школы.

По ее словам, прохожие решили самостоятельно оказать подросткам первую медицинскую помощь.

"На улице поднялся шум, гам, крики. Мы выбежали на улицу и увидели, как люди оказывают им первую медпомощь. Потом приехала «скорая», врачи попытались сделать искусственное дыхание. Затем мальчиков положили на носилки и увезли. К сожалению, когда мальчиков привезли в больницу, они уже были мертвы. Эта ужасная трагедия произошла, когда до последнего звонка оставалось всего лишь два дня. Сейчас все мы прибываем в шоковом состоянии, – сказала директор.

Проживающий в Папском районе активист общества прав человека «Эзгулик» Араббой Кадыров говорит, что в настоящее время кафе, возле которого погибли выпускники 67-й школы, закрыто.

"Кафе не работает, в кафе убрали все столы. Однако, возбудили ли уголовное дело против его владельцев или нет, пока неизвестно", – сказал правозащитник.

В правоохранительных органах Папского района подтвердили информацию о гибели двух выпускников возле кафе-мороженого, однако отказались сообщать о подробностях по телефону.

Тела двух выпускников папской школы, умерших от удара током, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная причина смерти двух подростков – поражение электрическим током.

Прокуратура Папского района проводит доследственную проверку по факту гибели двух выпускников. Расследование инцидента находится на контроле областной прокуратуры.