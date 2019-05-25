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  25 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Узбекистан заключили ряд соглашений по военно-техническому сотрудничеству

CA-NEWS (UZ) -  23 мая в Самарканде (Узбекистан) прошло пятнадцатое заседание российско-узбекской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. По итогам заседания был подписан Протокол, заключен ряд контрактов, сообщается на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

В ходе заседания обсуждались текущие вопросы двустороннего сотрудничества и намечены конкретные шаги по реализации достигнутых договоренностей.

Встреча прошла под председательством директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Д.Е.Шугаева и председателя государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности А.С.Ибадуллаева.

Проведение очередного заседания запланировано в России в 2020 году.


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