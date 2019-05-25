Во французском Лионе произошел взрыв. Есть пострадавшие

CA-NEWS (CA) - Вечером, 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв. Пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе восьмилетний ребёнок, сообщает euronews.

В центре города на пешеходной улице возле булочной сработало самодельное взрывное устройство. Таковы предварительные данные следствия. По словам очевидцев, устройство было начинено болтами и гвоздями.

Полиция разыскивает подозреваемого: камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил сумку возле кафе. Лицо закрыто капюшоном и тёмными очками, тем не менее следователи заявили, что уже определили его личность.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что власти расценивают это как теракт.